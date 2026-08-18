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Кушнер: разоружение «Хамаса» может начаться в течение 30 дней

Анна Суслова

Специальный посланник президента США Дональда Трампа Джаред Кушнер заявил, что процесс демилитаризации Газы может начаться в течение ближайших 30 дней. Об этом он заявил в интервью телеканалу Fox News.

«Они говорили правильные вещи, но, очевидно, очень и очень трудно доверять террористической организации, которая совершила эти ужасные зверства», – высказался Кушнер по итогам личной встречи с лидерами «Хамас».

В тот же день Кушнер встретился с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху. По итогам встречи он отметил, что США не допустят восстановления Газы, пока не пройдет демилитаризация региона. При этом он подчеркнул, что Соединенные Штаты не собираются ограничивать право Израиля на самооборону. По итогам встречи было решено создать две рабочие группы для решения данного вопроса. Первая группа будет заниматься разоружением «Хамаса», а вторая – обеспечит местных жителей гуманитарной помощью.

Кушнер добавил, что, возможно, ВС США засыплют часть туннелей в течение следующих 60-90 дней после окончания демилитаризации. Такое решение специальный посланник считает выгодным для Израиля, поскольку разоружение «Хамас» обеспечит Израилю необходимую безопасность. В противном случае, если «Хамас» окажет сопротивление, США предоставят Израилю необходимую военную поддержку.

9 августа Израиль отверг документ из 15 пунктов по урегулированию ситуации в секторе Газа. Израиль настаивал на полном разоружении «Хамаса».

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