Кушнер: разоружение «Хамаса» может начаться в течение 30 дней

В тот же день Кушнер встретился с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху. По итогам встречи он отметил, что США не допустят восстановления Газы, пока не пройдет демилитаризация региона. При этом он подчеркнул, что Соединенные Штаты не собираются ограничивать право Израиля на самооборону. По итогам встречи было решено создать две рабочие группы для решения данного вопроса. Первая группа будет заниматься разоружением «Хамаса», а вторая – обеспечит местных жителей гуманитарной помощью.