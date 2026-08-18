Стубб: соседние с РФ страны могут сыграть важную роль в восстановлении отношений
Президент Финляндии Александр Стубб в рамках пресс-конференции заявил, что соседние с Россией страны могут сыграть важную роль в восстановлении диалога РФ и Европы, сообщили «РИА Новости».
«На каком-то этапе Европа должна открыть каналы для диалога. И здесь, возможно, наиболее важную роль сыграют такие страны, у которых есть граница с Россией», – сказал он.
Стубб подчеркнул, что сейчас у стран Европы нет четкого плана по построению диалога с Россией.
14 августа Стубб на встрече с министерским кабинетом по внешней политике и политике безопасности заявил, что необходимо укреплять воздушную оборону Украины и усилить экономическое давление на Россию. Также Стубб отметил, что Финляндия продолжит оказывать поддержку Киеву.
17 августа газета Die Welt сообщила, что Германия не прекратит поддерживать Украину после угроз со стороны главы МИД РФ Сергея Лаврова, который пообещал ужесточить меры, в случае, если Запад не прекратит поддерживать Украину.