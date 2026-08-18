Средства ПВО сбили 10 летевших на Москву беспилотников
Дежурные средства ПВО уничтожили 10 украинских беспилотников, летевших в сторону Москвы. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин.
По его словам, на месте падения обломков уже работают сотрудники экстренных служб.
Утром Собянин писал, что с начала суток на подлете к столице было сбито 97 БПЛА. Таким образом, количество ликвидированных дронов увеличилось до 107.
Столичный мэр также сообщал, что с вечера 17 августа до 05:00 мск 18 августа на территорию Москвы летели 620 БПЛА. Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил о более 150 сбитых дронах над территорией региона. В результате атак ВСУ на Московскую область пострадали три человека, включая ребенка. Беспилотник попал в склад Wildberries в районе Атлант-парка, пожар удалось локализовать.
В московских аэропортах «Внуково», «Домодедово», «Шереметьево» и «Жуковский» введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов.