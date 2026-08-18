Газета
MAX
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Вместе для дикой природы
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Юг
LSRG512,2+1,19%CNY Бирж.00%IMOEX2 093,22-2,02%RTSI775,65-2,56%RGBI113,52+0,21%RGBITR767,49+0,24%
Главная / Политика /

Средства ПВО сбили 10 летевших на Москву беспилотников

Ксения Наумчик

Дежурные средства ПВО уничтожили 10 украинских беспилотников, летевших в сторону Москвы. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

По его словам, на месте падения обломков уже работают сотрудники экстренных служб.

Утром Собянин писал, что с начала суток на подлете к столице было сбито 97 БПЛА. Таким образом, количество ликвидированных дронов увеличилось до 107.

Столичный мэр также сообщал, что с вечера 17 августа до 05:00 мск 18 августа на территорию Москвы летели 620 БПЛА. Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил о более 150 сбитых дронах над территорией региона. В результате атак ВСУ на Московскую область пострадали три человека, включая ребенка. Беспилотник попал в склад Wildberries в районе Атлант-парка, пожар удалось локализовать.

В московских аэропортах «Внуково», «Домодедово», «Шереметьево» и «Жуковский» введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов.

Читайте также:Что известно об атаках ВСУ на Москву и Подмосковье
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте