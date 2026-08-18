Хичилему переизбрали президентом Замбии на второй срок
На выборах президента Замбии победил действующий глава государства 64-летний Хакаинде Хичилема, он идет на второй срок. Bloomberg отмечает, что его победа «будет приветствоваться инвесторами».
По итогам голосования, прошедшего 13 августа, он набрал 60,5% голосов против 38% у его соперника 55-летнего Брайана Мундубиле. «Его победа предоставляет возможность сосредоточиться на стимулировании экономического роста Замбии, поскольку он, по его словам, проделал «тяжелую работу» по восстановлению стабильности после болезненного многолетнего процесса реструктуризации долга», – говорится в сообщении.
Хичилема также планирует заключить новое соглашение с Международным валютным фондом до конца года, следует из материала. Его оппонент Мундубиле в ходе агитации использовал недовольство беднейшего населения Замбии ростом стоимости жизни и несоответствием доходов темпам роста.
Мундубиле заявил, что избирательный процесс не был свободным и справедливым. Миссия ЕС по наблюдению за выборами подтвердило, что выборы прошли в условиях «ограниченного демократического пространства». Хичилема использовал свои преимущества президента для проведения агитации.
13 августа Мундубиле объявил себя победителем на выборах президента после того, как избирательная комиссия страны приостановила подсчет голосов из-за сообщений о нападениях на сотрудников избирательных участков и краже бюллетеней. Мундубиле заявлял, что задержка с подсчетом голосов может создать возможность для вмешательства или манипуляций с результатами.