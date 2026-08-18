Хичилему переизбрали президентом Замбии на второй срок

13 августа Мундубиле объявил себя победителем на выборах президента после того, как избирательная комиссия страны приостановила подсчет голосов из-за сообщений о нападениях на сотрудников избирательных участков и краже бюллетеней. Мундубиле заявлял, что задержка с подсчетом голосов может создать возможность для вмешательства или манипуляций с результатами.