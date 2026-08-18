За сутки армия Украины потеряла 1445 человек

В министерстве также сообщили, что подразделения «Южной» группировки освободили населенный пункт Ореховатка в ДНР, группа «Центр» – Краснополье в ДНР. В городе Каменском в Днепропетровской области ВС РФ поразили с помощью дронов предприятие ООО «Спецтехоснастка», которое выпускало электронные устройства, используемые ВСУ.