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За сутки армия Украины потеряла 1445 человек

Анна Суслова

За сутки потери ВСУ в зоне спецоперации составили порядка 1445 человек, следует из сводки Министерства обороны.

Подразделения Украины в зоне ответственности группировки войск «Север» потеряли свыше 200 военнослужащих, «Южная» –  до 260, «Запад» – более 220, «Восток» – свыше 365, «Центр» – более 355 человек, «Днепр» – до 45 военнослужащих.

В министерстве также сообщили, что подразделения «Южной» группировки освободили населенный пункт Ореховатка в ДНР, группа «Центр» – Краснополье в ДНР. В городе Каменском в Днепропетровской области ВС РФ поразили с помощью дронов предприятие ООО «Спецтехоснастка», которое выпускало электронные устройства, используемые ВСУ.

17 августа армия России установила контроль над населенными пунктами Андреевская Община в ДНР и Новосолошино в Запорожской области.

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