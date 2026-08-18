ВКС РФ сбили украинский МиГ-29

Командование воздушных сил ВСУ ранее сообщало, что бомбардировщик Су-24М потерпел крушение в Хмельницкой области. По данным пресс-службы госбюро расследований Украины, это могло произойти из-за столкновения с птицей. В ходе полета вышли из строя элементы системы управления левого крыла. В связи с этим пилот потерял управление, а воздушное судно стало вращаться вокруг своей оси. Самолет терял высоту со скоростью 809 км/ч, высота падения превышала 600 м.