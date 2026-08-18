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Главная / Политика /

ВКС РФ сбили украинский МиГ-29

Сергей Пахомов

Военное-космические силы (ВКС) РФ ликвидировали истребитель МиГ-29 воздушных сил Украины (ВСУ). Об этом Минобороны России сообщило в мессенджере «Макс».

Там также дополнили, что российские силы ПВО ликвидировали 10 управляемых авиационных бомб, два реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS, а также 1671 беспилотник. Таким образом, как уточнило военное ведомство, в сумме ВКС РФ сбили 674 самолета, 284 вертолета и 212 445 дронов ВСУ с начала проведения спецоперации.

28 июня армия России за сутки уничтожила два украинских истребителя МиГ-29.

Командование воздушных сил ВСУ ранее сообщало, что бомбардировщик Су-24М потерпел крушение в Хмельницкой области. По данным пресс-службы госбюро расследований Украины, это могло произойти из-за столкновения с птицей. В ходе полета вышли из строя элементы системы управления левого крыла. В связи с этим пилот потерял управление, а воздушное судно стало вращаться вокруг своей оси. Самолет терял высоту со скоростью 809 км/ч, высота падения превышала 600 м.

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