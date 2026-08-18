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Суд запретил администрации Трампа переносить штаб-квартиру ФБР

Ксения Наумчик

Федеральный суд США заблокировал решение администрации президента Дональда Трампа о переносе штаб-квартиры ФБР в здание имени Рональда Рейгана в Вашингтоне. Об том говорится в постановлении суда, с которым ознакомился ТАСС.

Судья Федерального окружного суда США по округу Мэриленд Теодор Чуан постановил, что предложенный перенос не соответствует закону. Администрации Трампа запретили использовать здание имени Рейгана для размещения ФБР, проводить его реконструкцию под нужды бюро и направлять на эти цели средства, предусмотренные для строительства нового комплекса.

В 2023 г. администрация бывшего президента США Джо Байдена выбрала участок в городе Гринбелт, штат Мэриленд, для возведения новой штаб-квартиры ФБР. В 2025 г. команда Трампа попыталась изменить это решение и перенести проект в здание имени Рейгана, расположенное недалеко от нынешнего офиса ведомства.

В ФБР заявили, что считают решение суда неправомерным и политически мотивированным. В ведомстве подчеркнули, что продолжат искать наиболее подходящий вариант размещения. Сейчас штаб-квартира ФБР находится в здании имени Эдгара Гувера на Пенсильвания-авеню, где бюро располагается с 1975 г. Сторонники переноса ранее указывали на плохое состояние здания и необходимость обновления комплекса.

В мае 2025 г. Директор ФБР Кэш Патель сообщил о планах по переводу примерно 1500 сотрудников из штаб-квартиры ведомства в столице США Вашингтоне и уходу из здания имени Дж. Эдгара Гувера. Патель тогда объяснял, что агентство перераспределит своих сотрудников по всей стране. Патель также говорил, что каждый штат получит новых сотрудников в результате планируемого перевода.

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