Суд запретил администрации Трампа переносить штаб-квартиру ФБР

В мае 2025 г. Директор ФБР Кэш Патель сообщил о планах по переводу примерно 1500 сотрудников из штаб-квартиры ведомства в столице США Вашингтоне и уходу из здания имени Дж. Эдгара Гувера. Патель тогда объяснял, что агентство перераспределит своих сотрудников по всей стране. Патель также говорил, что каждый штат получит новых сотрудников в результате планируемого перевода.