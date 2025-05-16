ФБР переведет 1500 сотрудников и покинет штаб-квартиру в Вашингтоне

«Смотрите, в ФБР работает 38 000 человек, когда у нас полный штат, а сейчас – нет. В районе столицы, в радиусе 50 миль от Вашингтона находятся 11000 сотрудников ФБР, – отметил он. – Это примерно треть всего штата. Но треть всех преступлений здесь не совершается, поэтому мы переводим 1500 человек в другие регионы».