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ФБР переведет 1500 сотрудников и покинет штаб-квартиру в Вашингтоне

Ведомости

Директор ФБР Кэш Патель сообщил о планах по переводу примерно 1500 сотрудников из штаб-квартиры ведомства в столице США Вашингтоне и уходу из здания имени Дж. Эдгара Гувера, открытого еще в 1975 г. Об этом Патель рассказал в интервью Fox Business, которое выйдет в эфир в это воскресенье.

«ФБР покидает здание Гувера, потому что оно небезопасно для наших сотрудников, и мы хотим, чтобы американцы знали: если вы собираетесь работать в ведущем правоохранительном агентстве мира, мы предоставим вам здание, которое будет этому соответствовать – а это здание таким не является», – сказал Патель.

В отрывке интервью, опубликованном на сайте телеканала, Патель объяснил, что агентство перераспределит своих сотрудников по всей стране.

«Смотрите, в ФБР работает 38 000 человек, когда у нас полный штат, а сейчас – нет. В районе столицы, в радиусе 50 миль от Вашингтона находятся 11000 сотрудников ФБР, – отметил он. – Это примерно треть всего штата. Но треть всех преступлений здесь не совершается, поэтому мы переводим 1500 человек в другие регионы».

Патель пояснил, что каждый штат получит новых сотрудников в результате планируемого перевода.

Телеканал отмечает, что ФБР и Управление общих служб (GSA) более десяти лет рассматривают варианты новой штаб-квартиры ФБР, включая места рядом с Вашингтоном – в Мэриленде и Вирджинии.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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