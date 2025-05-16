ФБР переведет 1500 сотрудников и покинет штаб-квартиру в Вашингтоне
Директор ФБР Кэш Патель сообщил о планах по переводу примерно 1500 сотрудников из штаб-квартиры ведомства в столице США Вашингтоне и уходу из здания имени Дж. Эдгара Гувера, открытого еще в 1975 г. Об этом Патель рассказал в интервью Fox Business, которое выйдет в эфир в это воскресенье.
«ФБР покидает здание Гувера, потому что оно небезопасно для наших сотрудников, и мы хотим, чтобы американцы знали: если вы собираетесь работать в ведущем правоохранительном агентстве мира, мы предоставим вам здание, которое будет этому соответствовать – а это здание таким не является», – сказал Патель.
В отрывке интервью, опубликованном на сайте телеканала, Патель объяснил, что агентство перераспределит своих сотрудников по всей стране.
«Смотрите, в ФБР работает 38 000 человек, когда у нас полный штат, а сейчас – нет. В районе столицы, в радиусе 50 миль от Вашингтона находятся 11000 сотрудников ФБР, – отметил он. – Это примерно треть всего штата. Но треть всех преступлений здесь не совершается, поэтому мы переводим 1500 человек в другие регионы».
Патель пояснил, что каждый штат получит новых сотрудников в результате планируемого перевода.
Телеканал отмечает, что ФБР и Управление общих служб (GSA) более десяти лет рассматривают варианты новой штаб-квартиры ФБР, включая места рядом с Вашингтоном – в Мэриленде и Вирджинии.