Bloomberg: Трамп использует Ким Чен Ына для давления на Южную Корею
Президент США Дональд Трамп публично обращается к председателю КНДР Ким Чен Ыну для того, чтобы оказать давление на Южную Корею. Об этом пишет издание Bloomberg.
Как говорится в публикации, 16 августа американский лидер приказал Пентагону сократить ежегодные военные учения с Южной Кореей, назвав их «неподходящими» для своего «хорошего друга» в Северной Корее. Вместе с тем глава Белого дома раскритиковал Сеул за недостаточную поддержку в конфликте с Ираном.
Как отмечает издание, напряжение между США и Южной Кореей усиливается на фоне жалоб Вашингтона о том, что Сеул медленно выполняет свое инвестиционное обязательство в $350 млрд. Этот конфликт ставит администрацию президента республики Ли Чжэ Мёна в неудобное положение, поскольку чиновники взвешивают определенные торговые решения с интересами безопасности страны.
Американский лидер в ходе пресс-конференции сообщил, что глава КНДР Ким Чен Ын положительно отреагировал на его призыв провести переговоры между странами. «Откуда вы знаете, что он не ответил?» – ответил он журналисту, который спросил, почему не было официальных комментариев со стороны Сеула.