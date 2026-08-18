Bloomberg: Трамп использует Ким Чен Ына для давления на Южную Корею

Американский лидер в ходе пресс-конференции сообщил, что глава КНДР Ким Чен Ын положительно отреагировал на его призыв провести переговоры между странами. «Откуда вы знаете, что он не ответил?» – ответил он журналисту, который спросил, почему не было официальных комментариев со стороны Сеула.