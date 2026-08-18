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Bloomberg: Трамп использует Ким Чен Ына для давления на Южную Корею

Сергей Пахомов

Президент США Дональд Трамп публично обращается к председателю КНДР Ким Чен Ыну для того, чтобы оказать давление на Южную Корею. Об этом пишет издание Bloomberg.

Как говорится в публикации, 16 августа американский лидер приказал Пентагону сократить ежегодные военные учения с Южной Кореей, назвав их «неподходящими» для своего «хорошего друга» в Северной Корее. Вместе с тем глава Белого дома раскритиковал Сеул за недостаточную поддержку в конфликте с Ираном.

Как отмечает издание, напряжение между США и Южной Кореей усиливается на фоне жалоб Вашингтона о том, что Сеул медленно выполняет свое инвестиционное обязательство в $350 млрд. Этот конфликт ставит администрацию президента республики Ли Чжэ Мёна в неудобное положение, поскольку чиновники взвешивают определенные торговые решения с интересами безопасности страны.

Американский лидер в ходе пресс-конференции сообщил, что глава КНДР Ким Чен Ын положительно отреагировал на его призыв провести переговоры между странами. «Откуда вы знаете, что он не ответил?» – ответил он журналисту, который спросил, почему не было официальных комментариев со стороны Сеула.

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