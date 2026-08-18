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Путин принимает лидера Мьянмы в Кремле

У России и Мьянмы «есть хорошие заделы» на экономическом треке, отметил президент
Сергей Пахомов

России и Мьянме нужно усилить взаимодействие в экономической сфере. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в ходе переговоров со своим коллегой из Мьянмы Мин Аун Хлайном.

«Безусловно, [России и Мьянме] нужно поработать на экономическом треке. Здесь есть хорошие заделы, есть хорошие проекты», – сообщил глава государства (цитата по «РИА Новости»).

Кроме того, он подчеркнул, что РФ благодарна Мьянме за развитие отношений с АСЕАН. Также Путин отметил сотрудничество стран на международной арене.

Зачем военный лидер Мьянмы едет в Москву в шестой раз за четыре года

Политика / Международные отношения

Российский лидер принимает лидера Мьянмы уже в шестой раз после его прихода к власти в 2021 г. и первый раз с момента его вступления в должность президента в 2026 г. За 2025 г. Хлайн посетил столицу РФ трижды: в марте он прилетел для подписания двусторонних межправсоглашений, а в мае – как почетный гость Владимира Путина на параде в честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне и в сентябре – для участия в выставке World Atomic Week «Росатома».

Также между государствами идет диалог на правительственном уровне. На поля Петербургского экономического форума 20 июня 2025 г. глава минэкономразвития Максим Решетников и министр инвестиций и внешних экономических связей Мьянмы Кан Зо подписали соглашение о поощрении и взаимной защите инвестиций. 28 октября главы МИД Сергей Лавров и Тан Све согласовали взаимный 30-дневный безвиз.

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