Путин принимает лидера Мьянмы в Кремле

Российский лидер принимает лидера Мьянмы уже в шестой раз после его прихода к власти в 2021 г. и первый раз с момента его вступления в должность президента в 2026 г. За 2025 г. Хлайн посетил столицу РФ трижды: в марте он прилетел для подписания двусторонних межправсоглашений, а в мае – как почетный гость Владимира Путина на параде в честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне и в сентябре – для участия в выставке World Atomic Week «Росатома».