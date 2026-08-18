Путин выразил соболезнования в связи с гибелью людей при наводнении в Мьянме
Президент РФ Владимир Путин на встрече с лидером Мьянмы Мин Аун Хлайном выразил соболезнования в связи с гибелью людей в результате наводнения.
«Прежде чем мы начнем беседу, хотел бы выразить искренние соболезнования в связи с тем, что десятки тысяч людей пострадали в вашей стране из-за мощного наводнения», – сказал Путин (цитата по ТАСС).
В ходе встречи Путин также призвал лидера Мьянмы проработать пути экономического сотрудничества.
За последние пять лет это уже шестой визит Мин Аун Хлайна в Москву и первый – с момента вступления в должность президента в апреле 2026 г. (до 2025 г. он совмещал должность президента и премьер-министра). В 2025 г. Хлайн приезжал три раза: для подписания двусторонних соглашений, во время празднования Дня Победы и для участия в выставке «Росатома» World Atomic Week.