Путин выразил соболезнования в связи с гибелью людей при наводнении в Мьянме

За последние пять лет это уже шестой визит Мин Аун Хлайна в Москву и первый – с момента вступления в должность президента в апреле 2026 г. (до 2025 г. он совмещал должность президента и премьер-министра). В 2025 г. Хлайн приезжал три раза: для подписания двусторонних соглашений, во время празднования Дня Победы и для участия в выставке «Росатома» World Atomic Week.