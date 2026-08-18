Ушаков исключил заморозку конфликта на Украине по линии фронта
Позиция России по урегулированию конфликта на Украине исключает его заморозку по линии боевого соприкосновения. Об этом заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков в эфире «Вестей».
«Вы знаете нашу позицию, она исключает это», – сказал Ушаков.
14 августа глава МИД РФ Сергей Лавров также заявил, что остановка боевых действий на Украине по линии боевого соприкосновения невозможна. По его словам, прекращение огня допустимо только в рамках долгосрочного и устойчивого урегулирования.
В июле Лавров уже называл предложения Запада по заморозке конфликта ультиматумом. Он также заявлял, что поставки вооружений Киеву недопустимы и дестабилизируют обстановку. В конце июня министр выразил убеждение, что политико-дипломатическое урегулирование ситуации вокруг Украины «вполне еще возможно».