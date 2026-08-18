Ушаков исключил заморозку конфликта на Украине по линии фронта

В июле Лавров уже называл предложения Запада по заморозке конфликта ультиматумом. Он также заявлял, что поставки вооружений Киеву недопустимы и дестабилизируют обстановку. В конце июня министр выразил убеждение, что политико-дипломатическое урегулирование ситуации вокруг Украины «вполне еще возможно».