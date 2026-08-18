Азербайджан подал в суд на CNN из-за статьи о сотрудничестве с Израилем

Азербайджанская сторона еще до выхода статьи официально опровергла эти сведения в ответ на запрос CNN. Баку заявил, что не допускает использования своей территории каким-либо третьим государством в военных или разведывательных целях против Ирана. При этом, как утверждает Report, эта позиция не была должным образом отражена в публикации.