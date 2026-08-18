Азербайджан подал в суд на CNN из-за статьи о сотрудничестве с Израилем
Азербайджан подал иск к CNN из-за публикации о якобы использовании его территории Израилем, сообщил Report. Иск был подан 17 августа в федеральный суд штата Делавэр, где зарегистрирована медиакомпания.
Поводом стала статья CNN от 5 июня. В ней со ссылкой на источники утверждалось, что Израиль якобы использовал территорию Азербайджана для проведения военных и разведывательных операций против Ирана. В частности, речь шла о возможной деятельности израильского спецназа вблизи азербайджано-иранской границы и проведении оттуда разведывательных операций, в том числе с применением беспилотников.
Азербайджанская сторона еще до выхода статьи официально опровергла эти сведения в ответ на запрос CNN. Баку заявил, что не допускает использования своей территории каким-либо третьим государством в военных или разведывательных целях против Ирана. При этом, как утверждает Report, эта позиция не была должным образом отражена в публикации.
После выхода материала Азербайджан потребовал от CNN опровергнуть изложенные сведения и внести исправления. Соответствующие обращения направлялись телеканалу 6 и 23 июня, а также 2 июля. По данным агентства, CNN сообщила, что рассмотрит требования азербайджанской стороны, однако впоследствии материал исправлен не был.
В результате Баку обратился в американский суд. Report также обратило внимание, что одним из авторов спорного материала был журналист Тим Листер, которого агентство обвиняет в предвзятом освещении Азербайджана и в предыдущих публикациях.
В мае президент США Дональд Трамп раскритиковал американские СМИ, обвинив их в готовности представить Иран победителем даже в случае капитуляции Тегерана перед США. Он перечислил The New York Times, CNN и The Wall Street Journal, назвав их «представителями фейковых новостей».