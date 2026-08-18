Российская армия поразила сухогруз с вооружением ВСУ в Черном море
Армия России поразила сухогруз в акватории Черного моря юго-восточнее Одессы. Он перевозил вооружение и военное имущество для вооруженных сил Украины, сообщило Минобороны РФ в Мах.
Судно было атаковано ударными беспилотниками, уточнили в оборонном ведомстве.
День назад российские военные поразили два судна, перевозивших грузы военного назначения для нужд ВСУ. Первое судно было уничтожено в порту Одессы. Там же ликвидированы склады военного имущества. Второй сухогруз поразили в порту Николаева.
Утром 17 августа в Минобороны сообщали, что российские военные нанесли удар по логистическому центру «Новой Почты» на западной окраине Одессы. Кроме того, российская сторона ударила по складу беспилотников в Днепропетровской области и пункту временной дислокации ВСУ в Доброполье.