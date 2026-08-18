Газета
MAX
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Вместе для дикой природы
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Юг
TGKA0,005+4,47%CNY Бирж.12,593-0,17%IMOEX2 148,13+2,62%RTSI794,59+2,44%RGBI113,7+0,37%RGBITR768,67+0,39%
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Политика /

МИД: слова объявленных в розыск в Азербайджане россиян не отражают позицию РФ

Татьяна Мозолевская

Москва при необходимости обеспечит защиту законных прав и интересов российских журналистов, объявленных Генпрокуратурой Азербайджана в международный розыск. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Дипломат подчеркнула, что заявления журналистов не отражают официальную позицию Москвы в отношении Баку. По ее словам, российско-азербайджанские отношения должны развиваться на основе существующей договорно-правовой базы, прежде всего декларации о союзническом взаимодействии, подписанной 22 февраля 2022 г.

При этом представитель МИД указала, что в информационном пространстве Азербайджана также присутствуют «недружественные России нарративы». Москва неоднократно предлагала Баку обсудить информационный фон в рамках профильных консультаций без политизации и публичной эскалации ситуации, добавила Захарова.

17 августа генпрокуратура Азербайджана объявила в розыск и возбудила уголовное дело в отношении политконсультанта Семена Уралова, бывшего ведущего телеканала «Москва 24» Ивана Князева и советника Минтранса России Алексея Чадаева. Их обвиняют в якобы публичных призывах к терроризму, призывах против государства и в разжигании национальной розни.

По версии следствия, 14 августа они якобы выступили с призывами к применению насильственных действий в отношении Азербайджана, насильственному изменению конституционного строя и территориальной целостности страны в программе «Чистота понимания» на YouTube-канале «Семен Уралов». Им заочно избрали арест как меру пресечения.

18 августа Чадаев принял решение покинуть занимаемую должность.

Новости СМИ2
Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь