МИД: слова объявленных в розыск в Азербайджане россиян не отражают позицию РФ

17 августа генпрокуратура Азербайджана объявила в розыск и возбудила уголовное дело в отношении политконсультанта Семена Уралова, бывшего ведущего телеканала «Москва 24» Ивана Князева и советника Минтранса России Алексея Чадаева. Их обвиняют в якобы публичных призывах к терроризму, призывах против государства и в разжигании национальной розни.