МИД: слова объявленных в розыск в Азербайджане россиян не отражают позицию РФ
Москва при необходимости обеспечит защиту законных прав и интересов российских журналистов, объявленных Генпрокуратурой Азербайджана в международный розыск. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Дипломат подчеркнула, что заявления журналистов не отражают официальную позицию Москвы в отношении Баку. По ее словам, российско-азербайджанские отношения должны развиваться на основе существующей договорно-правовой базы, прежде всего декларации о союзническом взаимодействии, подписанной 22 февраля 2022 г.
При этом представитель МИД указала, что в информационном пространстве Азербайджана также присутствуют «недружественные России нарративы». Москва неоднократно предлагала Баку обсудить информационный фон в рамках профильных консультаций без политизации и публичной эскалации ситуации, добавила Захарова.
17 августа генпрокуратура Азербайджана объявила в розыск и возбудила уголовное дело в отношении политконсультанта Семена Уралова, бывшего ведущего телеканала «Москва 24» Ивана Князева и советника Минтранса России Алексея Чадаева. Их обвиняют в якобы публичных призывах к терроризму, призывах против государства и в разжигании национальной розни.
По версии следствия, 14 августа они якобы выступили с призывами к применению насильственных действий в отношении Азербайджана, насильственному изменению конституционного строя и территориальной целостности страны в программе «Чистота понимания» на YouTube-канале «Семен Уралов». Им заочно избрали арест как меру пресечения.
18 августа Чадаев принял решение покинуть занимаемую должность.