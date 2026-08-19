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ОАЭ приостановили торговлю с Ираном

Татьяна Мозолевская

Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) приостановили торговлю, коммерческий обмен и все финансовые операции с Ираном до дальнейшего уведомления. Об этом заявила директор департамента стратегических коммуникаций МИД страны Афра Аль-Хамели в соцсети Х.

По ее словам, решение принято на фоне эскалации в регионе.

При этом Аль-Хамели отвергла распространяемые утверждения о состоянии экономических отношений между ОАЭ и Ираном. Она подчеркнула, что Абу-Даби остается привержен диалогу, сотрудничеству и региональной интеграции как способам обеспечения мира и стабильности.

Представитель МИД также заявила, что ОАЭ продолжат обеспечивать целостность международной финансовой системы в соответствии с международным правом и международными стандартами.

18 августа системы ПВО ОАЭ зафиксировали две баллистические ракеты, запущенные со стороны Ирана. 

Два судна Национальной нефтяной компании Абу-Даби (ADNOC) подверглись нападению при прохождении Ормузского пролива вечером 13 августа. 

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