ОАЭ приостановили торговлю с Ираном
Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) приостановили торговлю, коммерческий обмен и все финансовые операции с Ираном до дальнейшего уведомления. Об этом заявила директор департамента стратегических коммуникаций МИД страны Афра Аль-Хамели в соцсети Х.
По ее словам, решение принято на фоне эскалации в регионе.
При этом Аль-Хамели отвергла распространяемые утверждения о состоянии экономических отношений между ОАЭ и Ираном. Она подчеркнула, что Абу-Даби остается привержен диалогу, сотрудничеству и региональной интеграции как способам обеспечения мира и стабильности.
Представитель МИД также заявила, что ОАЭ продолжат обеспечивать целостность международной финансовой системы в соответствии с международным правом и международными стандартами.
18 августа системы ПВО ОАЭ зафиксировали две баллистические ракеты, запущенные со стороны Ирана.
Два судна Национальной нефтяной компании Абу-Даби (ADNOC) подверглись нападению при прохождении Ормузского пролива вечером 13 августа.