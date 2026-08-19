ОАЭ приостановили торговлю с Ираном

При этом Аль-Хамели отвергла распространяемые утверждения о состоянии экономических отношений между ОАЭ и Ираном. Она подчеркнула, что Абу-Даби остается привержен диалогу, сотрудничеству и региональной интеграции как способам обеспечения мира и стабильности.