Эмиратская компания ADNOC сообщила об атаках на ее суда в Ормузском проливе

Утром 8 августа одно из судов государственной нефтяной компании ОАЭ ADNOC попало под ракетный удар во время прохода через Ормузский пролив. Пострадавших нет. ОАЭ обвинили Иран в атаке на судно. В ведомстве подчеркнули, что атака нарушает резолюцию Совета Безопасности ООН о свободе судоходства. Тегеран также обвиняется в использовании пролива как инструмента экономического давления. ОАЭ призвали Иран прекратить атаки и полностью открыть пролив для судоходства.