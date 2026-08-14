Эмиратская компания ADNOC сообщила об атаках на ее суда в Ормузском проливе
Два судна Национальной нефтяной компании Абу-Даби (ADNOC) подверглись нападению при прохождении Ормузского пролива вечером 13 августа. Об этом заявили в компании, передает агентство WAM.
В ADNOC сообщили, что оба судна были атакованы во время транзита через пролив. Пострадавших нет, ситуация находится под контролем, уточнили в компании.
ОАЭ возложили ответственность за инцидент на Иран и потребовали от Тегерана прекратить подобные действия и полностью открыть Ормузский пролив для судоходства.
Утром 8 августа одно из судов государственной нефтяной компании ОАЭ ADNOC попало под ракетный удар во время прохода через Ормузский пролив. Пострадавших нет. ОАЭ обвинили Иран в атаке на судно. В ведомстве подчеркнули, что атака нарушает резолюцию Совета Безопасности ООН о свободе судоходства. Тегеран также обвиняется в использовании пролива как инструмента экономического давления. ОАЭ призвали Иран прекратить атаки и полностью открыть пролив для судоходства.