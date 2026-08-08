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WAM: ракета атаковала судно нефтяной госкомпании ОАЭ в Ормузском проливе

Ведомости

Одно из судов государственной нефтяной компании Объединенных Арабских Эмиратов ADNOC попало под ракетный удар во время прохода через Ормузский пролив. Об этом сообщает WAM.

Инцидент произошел ранним утром 8 августа. По данным компании, пострадавших нет, ситуация находится под контролем.

Как сообщало Reuters, 4 августа cухогруз под флагом Либерии Minoan ⁠Pioneer поразили неизвестным снарядом вблизи побережья во время прохождения через Ормузский пролив. 

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Политика / Международные новости

3 августа примерно в 20 морских милях к северо-востоку от города Эль-Хасаб у побережья Омана грузовое судно подверглось атаке неизвестным снарядом.

5 августа президент США Дональд Трамп заявил, что Ормузский пролив очень скоро откроется или Иран «получит по заслугам».

Эмиратское издание The National со ссылкой на источники сообщило, что Иран предложил обсудить отмену американских санкций в обмен на гарантии беспрепятственного прохода коммерческих судов через Ормузский пролив. 

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