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ОАЭ обвинили Иран в ракетной атаке на судно нефтекомпании ADNOC

Ведомости

Объединенные Арабские Эмираты обвинили Иран в атаке на судно государственной нефтяной компании ADNOC в Ормузском проливе. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на Министерство иностранных дел ОАЭ.

В ведомстве подчеркнули, что атака нарушает резолюцию Совета Безопасности ООН о свободе судоходства. Тегеран также обвиняется в использовании пролива как инструмента экономического давления. ОАЭ призвали Иран прекратить атаки и полностью открыть пролив для судоходства.

Как передает портал Worls Oil, ADNOC, являющаяся одним из крупнейших мировых производителей энергии, сообщила, что с начала конфликта на Ближнем Востоке 15 ее судов подверглись атакам ракет и беспилотников при проходе через пролив, причем три из них произошли на этой неделе. В результате нападений один человек погиб, еще 20 получили ранения. В компании отметили, что продолжают выполнять обязательства перед клиентами в «исключительно сложных условиях».

Эмиратское издание The National со ссылкой на источники сообщало, что Иран предложил обсудить отмену американских санкций в обмен на гарантии беспрепятственного прохода коммерческих судов через Ормузский пролив. 

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