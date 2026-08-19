Путин и Гойта договорились расширить торгово-экономическое сотрудничество

Путин и Гойта договорились расширить торгово-экономическое сотрудничествоРоссийский и малийский лидеры поговорили по телефону
Президент России Владимир Путин и президент переходного периода Мали Ассими Гойта провели телефонный разговор. Об этом сообщили в Кремле.
Гойта выразил благодарность России за поддержку в укреплении безопасности Мали и борьбе с международным терроризмом, включая противодействие атакам вооруженных экстремистских группировок. Стороны договорились продолжить координацию усилий для обеспечения стабильности в Мали и Сахаро-Сахельском регионе.
В ходе разговора Путин и Гойта подробно обсудили ключевые вопросы двусторонней повестки. Москва и Бамако намерены активнее развивать политические контакты на различных уровнях и содействовать расширению взаимовыгодного сотрудничества.
Отдельное внимание стороны уделили дальнейшему укреплению торгово-экономического и гуманитарного взаимодействия.
23 июня 2025 г. Путин провел переговоры с Гойтой, который находился в Москве с официальным визитом. Повесткой переговоров лидеров стран стали вопросы дальнейшего развития сотрудничества РФ и Мали, включая торгово-экономическую и инвестиционную сферу. В ходе встречи также затрагивались вопросы актуальных проблем региональной и международной повестки дня.
В тот же день глава Минэкономразвития РФ Максим Решетников и министр экономики и финансов Мали Алуссени Сану подписали соглашение о создании межправкомиссии стран по торговле. Помимо этого документа РФ и Мали также подписали соглашения между правительствами стран о создании комиссии по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству, а также о сотрудничестве в области использования атомной энергии в мирных целях.