Путин и Гойта договорились расширить торгово-экономическое сотрудничество

В тот же день глава Минэкономразвития РФ Максим Решетников и министр экономики и финансов Мали Алуссени Сану подписали соглашение о создании межправкомиссии стран по торговле. Помимо этого документа РФ и Мали также подписали соглашения между правительствами стран о создании комиссии по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству, а также о сотрудничестве в области использования атомной энергии в мирных целях.