Россия и Мали подписали соглашение о создании межправкомиссии по торговле
Глава Минэкономразвития РФ Максим Решетников и министр экономики и финансов Мали Алуссени Сану подписали соглашение о создании межправкомиссии стран по торговле. Об этом сообщает Кремль.
Церемония подписания документов состоялась после окончания переговоров главы РФ Владимира Путина и президента переходного периода Мали Ассими Гойты в Кремле.
Помимо этого документа РФ и Мали также подписали соглашения между правительствами стран о создании комиссии по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству, а также о сотрудничестве в области использования атомной энергии в мирных целях.
23 июня президент Путин провел переговоры с Гойтой, который находится в Москве с официальным визитом. Повесткой переговоров лидеров стран стали вопросы дальнейшего развития сотрудничества РФ и Мали, включая торгово-экономическую и инвестиционную сферу. В ходе встречи также затрагивались вопросы актуальных проблем региональной и международной повестки дня.
В тот же день министр обороны РФ Андрей Белоусов провел переговоры с министром обороны и по делам ветеранов Мали корпусным генералом Садио Камарой. Белоусов подчеркнул обоюдный настрой сторон на укрепление всестороннего сотрудничества, прежде всего в военной и военно-технической областях.