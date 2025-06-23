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Россия и Мали подписали соглашение о создании межправкомиссии по торговле

Ведомости

Глава Минэкономразвития РФ Максим Решетников и министр экономики и финансов Мали Алуссени Сану подписали соглашение о создании межправкомиссии стран по торговле. Об этом сообщает Кремль.

Церемония подписания документов состоялась после окончания переговоров главы РФ Владимира Путина и президента переходного периода Мали Ассими Гойты в Кремле.

Помимо этого документа РФ и Мали также подписали соглашения между правительствами стран о создании комиссии по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству, а также о сотрудничестве в области использования атомной энергии в мирных целях.

23 июня президент Путин провел переговоры с Гойтой, который находится в Москве с официальным визитом. Повесткой переговоров лидеров стран стали вопросы дальнейшего развития сотрудничества РФ и Мали, включая торгово-экономическую и инвестиционную сферу. В ходе встречи также затрагивались вопросы актуальных проблем региональной и международной повестки дня.

В тот же день министр обороны РФ Андрей Белоусов провел переговоры с министром обороны и по делам ветеранов Мали корпусным генералом Садио Камарой. Белоусов подчеркнул обоюдный настрой сторон на укрепление всестороннего сотрудничества, прежде всего в военной и военно-технической областях.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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