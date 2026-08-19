В Бразилии при столкновении микроавтобуса с грузовиком погибли 22 человека

7 августа в Нигере 22 человека погибли, 37 пострадали в результате столкновения двух автобусов на выезде из населенного пункта Дуку-Дуку в нескольких километрах от деревни Рези. ДТП произошло с пассажирским автобусом, следовавшим из Мадауа, и автобусом из Зиндера с военнослужащими, завершившими обучение. В результате удара 22 человека погибли на месте, из них 17 – военные. Еще 37 пассажиров получили ранения различной степени тяжести.