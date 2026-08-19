В Бразилии при столкновении микроавтобуса с грузовиком погибли 22 человека
По меньшей мере 22 человека погибли и еще пятеро получили ранения в результате ДТП в штате Парана на юге Бразилии. Об этом сообщил портал G1.
Авария произошла рано утром 19 августа на федеральной трассе. Большинство погибших находились в микроавтобусе. Водитель грузовика также погиб на месте. Все пятеро пострадавших были доставлены в медицинские учреждения соседнего города Понта-Гроса.
После столкновения движение по трассе полностью перекрыли. Сроки его восстановления пока не определены. На месте продолжают работать спасатели, пожарные и медицинские службы. Причины аварии устанавливаются.
7 августа в Нигере 22 человека погибли, 37 пострадали в результате столкновения двух автобусов на выезде из населенного пункта Дуку-Дуку в нескольких километрах от деревни Рези. ДТП произошло с пассажирским автобусом, следовавшим из Мадауа, и автобусом из Зиндера с военнослужащими, завершившими обучение. В результате удара 22 человека погибли на месте, из них 17 – военные. Еще 37 пассажиров получили ранения различной степени тяжести.
В конце мая в турецкой провинции Денизли из-за ДТП с автобусом погибли восемь человек, еще 33 человека пострадали. Автобус следовал по маршруту Измир – Анталья. На шоссе Денизли – Айдын он врезался в дорожное ограждение и загорелся. В автобусе находились 37 пассажиров и три сотрудника. Самой юной жертвой аварии стал 9-месячный мальчик.