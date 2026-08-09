В Нигере 22 человека погибли из-за столкновения автобусов

В министерстве транспорта и гражданской авиации подчеркнули, что ответственность за безопасность пассажиров полностью лежит на перевозчиках. Ведомство пообещало применить к ним все санкции, предусмотренные законом, а также выработать дополнительные меры для предотвращения подобных аварий в будущем.