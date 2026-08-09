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В Нигере 22 человека погибли из-за столкновения автобусов

Ведомости

В Нигере 22 человека погибли, 37 пострадали в результате столкновения двух автобусов. Об этом сообщает ANP со ссылкой на министерство транспорта и гражданской авиации страны.

Авария случилась 7 августа на выезде из населенного пункта Дуку-Дуку в нескольких километрах от деревни Рези.

ДТП произошло с пассажирским автобусом, следовавшим из Мадауа, и автобусом из Зиндера с военнослужащими, завершившими обучение. В результате удара 22 человека погибли на месте, из них 17 – военные. Еще 37 пассажиров получили ранения различной степени тяжести.

В министерстве транспорта и гражданской авиации подчеркнули, что ответственность за безопасность пассажиров полностью лежит на перевозчиках. Ведомство пообещало применить к ним все санкции, предусмотренные законом, а также выработать дополнительные меры для предотвращения подобных аварий в будущем.

В мае в турецкой провинции Денизли погибли семь человек и еще 30 получили ранения в результате аварии с участием междугородного автобуса.

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