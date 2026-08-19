Рада вызовет главу Нацбанка Украины из-за обысков в «Сенс банке»

19 августа НАБУ провело обыски у ряда депутатов и чиновников офиса президента Украины по подозрению в организации преступной схемы, операцию назвали «Форрест Гамп». Бюро не раскрыло имена участников хищений, но среди них может быть теперь уже бывшая замглавы офиса президента Ирина Мудрая. По данным украинского «Зеркала недели», обыски затронули экс-депутата Верховной рады Максима Микитася и парламентария из бывшей партии «Оппозиционная платформа – за жизнь» (ОПЗЖ) Вадима Столара. Фигурантами дела также могут быть чиновники минюста Украины и представители «Сенс банка».