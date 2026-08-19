Рада вызовет главу Нацбанка Украины из-за обысков в «Сенс банке»
Верховная рада Украины вызовет председателя Национального банка Андрея Пышного для обсуждения ситуации вокруг государственного «Сенс банка» (прежде – «Альфа-банк Украина»). Об этом сообщил депутат парламента Ярослав Железняк.
По его словам, завтра в 11:00 Рада вызовет Пышного.
Вопрос подняли на заседании парламента. «За» проголосовали 155 депутатов.
19 августа НАБУ провело обыски у ряда депутатов и чиновников офиса президента Украины по подозрению в организации преступной схемы, операцию назвали «Форрест Гамп». Бюро не раскрыло имена участников хищений, но среди них может быть теперь уже бывшая замглавы офиса президента Ирина Мудрая. По данным украинского «Зеркала недели», обыски затронули экс-депутата Верховной рады Максима Микитася и парламентария из бывшей партии «Оппозиционная платформа – за жизнь» (ОПЗЖ) Вадима Столара. Фигурантами дела также могут быть чиновники минюста Украины и представители «Сенс банка».
В этот же день президент Украины Владимир Зеленский уволил Мудрую с должности заместителя руководителя офиса президента страны.
Спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев, комментируя происходящее, сказал о замалчивании коррупции в Киеве со стороны западных «доноров» Украины.