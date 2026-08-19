Маск назвал АдГ «единственной надеждой» для Германии
Ультраправая партия «Альтернатива для Германии» (АдГ) является единственной надеждой Германии. Об этом заявил американский миллиардер Илон Маск в соцсети X.
«АдГ – единственная надежда для Германии», – написал он.
Так Маск прокомментировал публикацию, автор которой утверждал, что АдГ может получить абсолютное большинство на выборах в федеральной земле Саксония-Анхальт. К посту был приложен график с результатами опросов общественного мнения.
Несмотря на классификацию партии немецкими спецслужбами как «подозреваемой в экстремизме организации» Маск в декабре 2024 г. заявил, что «только АдГ может спасти Германию», и опубликовал статью в поддержку партии в немецких СМИ. Как подчеркивает CNBC, немецкие политики ранее уже комментировали «вмешательство Маска во внутренние дела страны».
4 июля в немецком Эрфурте начался двухдневный съезд АдГ, который сопровождается массовыми акциями протеста. По данным полиции, в демонстрациях участвуют более 25 000 человек, организаторы акций заявляют о 50 000 протестующих