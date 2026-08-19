Маск назвал АдГ «единственной надеждой» для Германии

Несмотря на классификацию партии немецкими спецслужбами как «подозреваемой в экстремизме организации» Маск в декабре 2024 г. заявил, что «только АдГ может спасти Германию», и опубликовал статью в поддержку партии в немецких СМИ. Как подчеркивает CNBC, немецкие политики ранее уже комментировали «вмешательство Маска во внутренние дела страны».