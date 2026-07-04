В июне 2026 г. президент РФ Владимир Путин заявил, что рост популярности АдГ связан с тем, что ее лидеры могут «четко сформулировать интересы немецкого народа и экономики».



В мае 2025 г. Федеральное ведомство по охране конституции ФРГ признало партию правоэкстремистской. Ведомство указало, что преобладающее в партии представление о народе по этническому и родовому признаку несовместимо с демократией и направлено на исключение определенных групп населения. На федеральных выборах в феврале 2025 г. партия заняла второе место с 20,8%, однако другие политические силы ФРГ отказываются от сотрудничества с ней.