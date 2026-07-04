В Германии проходят многотысячные протесты против АдГ
В немецком Эрфурте в субботу, 4 июля, начался двухдневный съезд ультраправой партии «Альтернатива для Германии» (АдГ), который сопровождается массовыми акциями протеста. По данным полиции, в демонстрациях участвуют более 25 тыс. человек, организаторы акций заявляют о 50 тыс. протестующих, сообщает Tagesspiegel.
Демонстранты перекрыли несколько важных транспортных артерий, ведущих к выставочному центру, где проходит съезд. Участники акций блокируют федеральные трассы B7 и B4, а также участок автобана A71, из-за чего движение на нем было полностью остановлено. В самом городе протестующие заняли несколько площадей, в том числе Готаплац.
Протестующие, среди которых члены профсоюзов и левых организаций, требуют запретить деятельность АдГ. Акции, по данным полиции, проходят в основном мирно, однако зафиксированы случаи применения пиротехники и нападения на офис партии.
Съезд проходит в преддверии региональных выборов в восточных землях Германии. По данным опросов, рейтинг АдГ достигает 29%, опережая правящий блок ХДС/ХСС канцлера Фридриха Мерца с 22%. Делегаты съезда, среди которых около 600 человек, намерены переизбрать руководство партии во главе с Алис Вайдель и Тино Хрупаллой.
В июне 2026 г. президент РФ Владимир Путин заявил, что рост популярности АдГ связан с тем, что ее лидеры могут «четко сформулировать интересы немецкого народа и экономики».
В мае 2025 г. Федеральное ведомство по охране конституции ФРГ признало партию правоэкстремистской. Ведомство указало, что преобладающее в партии представление о народе по этническому и родовому признаку несовместимо с демократией и направлено на исключение определенных групп населения. На федеральных выборах в феврале 2025 г. партия заняла второе место с 20,8%, однако другие политические силы ФРГ отказываются от сотрудничества с ней.