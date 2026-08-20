Армения планирует развивать торговлю с Азербайджаном в ближайшие пять лет
Власти Армении в ближайшие пять лет планируют наладить торговлю с Азербайджаном в рамках институционализации мира между двумя странами, пишет Aysor.am со ссылкой на проект программы правительства Армении на 2026–2031 гг.
Согласно документу, Ереван намерен продолжить работу над подписанием и ратификацией соглашения «Об установлении мира и межгосударственных отношений между Республикой Армения и Азербайджанской Республикой». Власти также планируют продолжить процесс делимитации и демаркации государственной границы.
Кроме того, программа предусматривает активизацию контактов между гражданскими обществами и бизнес-сообществами двух стран, а также развитие двусторонней торговли.
В течение следующих пяти лет Армения также намерена продвигать нормализацию отношений с Турцией. В частности, власти рассчитывают установить дипломатические отношения с Анкарой, открыть армяно-турецкую границу и запустить не менее двух современных пунктов пропуска. Также планируется восстановить и расширить транспортную, энергетическую и цифровую инфраструктуру.
В проекте программы отмечается, что Армения продолжит проводить «сбалансированную и балансирующую» внешнюю политику. Одним из ее ключевых направлений станет развитие отношений с соседними государствами – Азербайджаном, Турцией, Грузией и Ираном.
9 июля министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов сообщил, что Азербайджан и Армения уже завершили делимитацию около 13 км государственной границы. По его словам, стороны достигли ряда договоренностей по этому вопросу. Байрамов сообщил, что процесс делимитации продолжится с севера на юг, а вопросы эксклавных сел также планируется урегулировать. Протяженность государственной границы между Арменией и Азербайджаном составляет около 1007 км.
Министерства иностранных дел Армении и Азербайджана 11 августа 2025 г. обнародовали текст проекта мирного договора – «Соглашения об установлении мира и межгосударственных отношений» из 17 пунктов. Они были парафированы 8 августа во время визита премьера Никола Пашиняна и президента Ильхама Алиева в США при посредничестве их президента Трампа.