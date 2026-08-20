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Захарова: Россия соразмерно ответит на действия Киева

Ксения Наумчик

Москва будет реагировать на действия Киева на фоне усиления атак на российское гражданское население и инфраструктуру. Об этом официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила в интервью «Известиям».

По ее словам, российская сторона расценивает действия Киева как свидетельство отсутствия готовности к достижению договоренностей. Захарова подчеркнула, что при сохранении такой ситуации российские военные продолжат реагировать на возникающие угрозы.

Она также отметила, что Россия намерена продолжать спецоперацию для выполнения задач, поставленных руководством страны.

19 августа президент РФ Владимир Путин заявил, что критических последствий от украинских атак по российским объектам нет, не было и быть не может. Президент заявил, что, несмотря на недавние террористические атаки, российская торговая инфраструктура действует эффективно и устойчиво. Работа, по его словам, проводится в напряженном режиме. Он подчеркнул, что все, кто работает в этой сфере, справляются вполне с теми задачами, которые ставит время.

18 августа помощник президента России Юрий Ушаков сообщил, что позиция России по урегулированию конфликта на Украине исключает его заморозку по линии боевого соприкосновения. Глава МИД РФ Сергей Лавров 14 августа также говорил, что остановка боевых действий на Украине по линии боевого соприкосновения невозможна. По его словам, прекращение огня допустимо только в рамках долгосрочного и устойчивого урегулирования.

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