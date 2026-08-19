Путин: критических последствий от атак Украины не было и быть не может

Президент заявил, что, несмотря на недавние террористические атаки, российская торговая инфраструктура действует эффективно и устойчиво. Работа, по его словам, проводится в напряженном режиме. Он подчеркнул, что все, кто работает в этой сфере, справляются вполне с теми задачами, которые ставит время.