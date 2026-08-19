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Путин: критических последствий от атак Украины не было и быть не может

При этом некоторый вред они все же наносят, указал глава государства
Наталья Захарова

Критических последствий от украинских атак по российским объектам нет, не было и быть не может, заявил президент РФ Владимир Путин в ходе заседания Совета по стратегическому развитию и национальным проектам. Его цитирует сайт Кремля.

«Но вред они нам, конечно, наносят, это очевидно, мы это понимаем, видим и знаем», – добавил Путин.

Президент заявил, что, несмотря на недавние террористические атаки, российская торговая инфраструктура действует эффективно и устойчиво. Работа, по его словам, проводится в напряженном режиме. Он подчеркнул, что все, кто работает в этой сфере, справляются вполне с теми задачами, которые ставит время.

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Политика / Международные отношения

ВСУ неоднократно наносили удары по российским гражданским объектам. Атакам беспилотников последние недели подвергаются логистические объекты маркетплейсов.

Минобороны РФ сообщало, что в ночь на 19 августа силы противовоздушной обороны сбили 453 украинских беспилотника самолетного типа над регионами России и акваторией Черного моря. 

18 августа массированной атаке подверглось Подмосковье. В результате пострадали три человека, среди них оказалась 10-летняя девочка. Кроме того, был атакован логистический комплекс Wildberries в Богородском округе Московской области. Мэр Москвы Сергей Собянин сообщал, что с вечера 17 августа до 05:00 мск 18 августа в сторону столицы летели 620 дронов. Губернатор Московской области Андрей Воробьев заявлял об уничтожении более 150 дронов над территорией Подмосковья.

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