Склад Wildberries в Богородском округе подвергся атаке БПЛА

Подмосковье подверглось массированной атаке украинских беспилотников. Губернатор Андрей Воробьев сообщил о более 150 сбитых дронах на территории региона. В результате пострадали три человека, среди них оказалась 10-летняя девочка в Раменском округе, у нее осколочное ранение кисти. В Богородском округе пострадала женщина, в Коломне ранения получил 27-летний мужчина. Прокуратура Подмосковья открыла горячую линию для пострадавших при атаке БПЛА.