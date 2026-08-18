Склад Wildberries в Богородском округе подвергся атаке БПЛА
Логистический комплекс Wildberries в Богородском округе Московской области получил незначительные повреждения в результате атаки украинского беспилотника. Об этом сообщили в объединенной компании Wildberries и Russ.
По данным компании, БПЛА попал в склад в районе Атлант-парка, после чего произошло возгорание, которое удалось локализовать. Обломки беспилотника повредили стену здания. Последствия происшествия были оперативно устранены.
На объекте заранее провели эвакуацию сотрудников в соответствии с требованиями безопасности. В компании уточнили, что пострадавших нет, а товары на складе не получили повреждений.
Подмосковье подверглось массированной атаке украинских беспилотников. Губернатор Андрей Воробьев сообщил о более 150 сбитых дронах на территории региона. В результате пострадали три человека, среди них оказалась 10-летняя девочка в Раменском округе, у нее осколочное ранение кисти. В Богородском округе пострадала женщина, в Коломне ранения получил 27-летний мужчина. Прокуратура Подмосковья открыла горячую линию для пострадавших при атаке БПЛА.
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