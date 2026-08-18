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Главная / Общество /

«Мособлэнерго» ввело особый режим из-за массового отключения света

Ксения Наумчик

Павлово-Посадский филиал АО «Мособлэнерго» перешел на особый режим работы из-за повреждения электросетевого оборудования. Об этом сообщили в компании.

Режим был введен с 05:30 мск 18 августа. Повреждение оборудования привело к обесточению 109 трансформаторных подстанций «Мособлэнерго» в городских округах Ликино-Дулево и Орехово-Зуево, уточнили в компании.

Для ликвидации последствий аварии задействованы аварийные бригады. Кроме того, к месту отключения направили 35 передвижных электростанций общей мощностью 17 МВт. В компании планируют временно подключать потребителей к резервным источникам питания по мере их прибытия.

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