Politico: страны Азии усиливают оборону на фоне новой политики США
Решения президента США Дональда Трампа стали одним из факторов, побуждающих страны Азии увеличивать расходы на оборону и искать новые форматы международного сотрудничества. Об этом сообщил Politico со ссылкой на дипломатов и другие источники.
Собеседники издания отмечают, что государства начали оценивать, насколько надежно они могут рассчитывать на США в вопросах безопасности.
По данным издания, азиатские страны могут направить дополнительные средства на развитие собственного военного потенциала, включая создание и модернизацию систем противовоздушной и противоракетной обороны. Кроме того, государства рассматривают возможность расширения оборонного взаимодействия с Австралией и европейскими государствами для укрепления альтернативных партнерских связей.
19 августа Bloomberg со ссылкой на объединенный комитет начальников штабов Южной Кореи писал, что США и Южная Корея решили досрочно завершить совместные военные учения после заявления Трампа о том, что маневры посылают «враждебный сигнал» КНДР. Учения завершатся 21 августа, хотя первоначально планировалось проводить их до 27 августа. По данным Bloomberg, решение принято на фоне активизации усилий Вашингтона по налаживанию отношений с Пхеньяном.
До этого газета The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на источники сообщила, что американский лидер поручил своим помощникам проработать возможность встречи с лидером КНДР Ким Чен Ыном этой осенью во время следующей поездки президента США в Азию. Это может произойти на полях саммита АТЭС в Китае в ноябре. Трамп рассматривает возможную встречу как способ возобновить диалог с Пхеньяном и попытаться убедить КНДР отказаться от ядерной программы.
Сам глава Белого дома в эфире телеканала Fox News сказал, что хорошо ладит с Ким Чен Ыном, и выразил надежду на встречу с ним в этом году. Комментируя ядерный потенциал Северной Кореи, президент США заявил, что у КНДР есть 57 «очень мощных ядерных боеголовок». По его словам, появления такого арсенала у Пхеньяна «никогда не следовало допускать».