Путин посетил Архангельский собор после обнаружения мощей Дмитрия Донского

Зампредседателя синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе предложил доставить частицу мощей Дмитрия Донского в зону спецоперации. Он считает это разумным решением. По его словам, князь Дмитрий Донской проявил себя в битвах, защищая свободу и суверенитет Руси. Кроме того, Кипшидзе дополнил, что частицы мощей распределят между несколькими церквями.