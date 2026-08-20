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Путин посетил Архангельский собор после обнаружения мощей Дмитрия Донского

Президент принимает участие в молебне
Ксения Наумчик

Президент России Владимир Путин прибыл в Архангельский собор Московского Кремля, где в ходе реставрационных работ были обнаружены мощи князя Дмитрия Донского, передает «РИА Новости».

Российский лидер также принимает участие в молебне.

В июле во время реставрации в Архангельском соборе Кремля были найдены мощи Дмитрия Донского. К противоаварийным реставрационным работам привлекли в том числе сотрудников и археологов РАН. По итогам обследования они констатировали хорошую сохранность и полную комплектность останков за исключением левой пяточной кости.

18 августа представитель Русской православной церкви заявил, что антропологическое исследование подтвердило подлинность мощей. На это указали комплекс исторических сведений, археологический облик захоронения и результаты исследования. 

Зампредседателя синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе предложил доставить частицу мощей Дмитрия Донского в зону спецоперации. Он считает это разумным решением. По его словам, князь Дмитрий Донской проявил себя в битвах, защищая свободу и суверенитет Руси. Кроме того, Кипшидзе дополнил, что частицы мощей распределят между несколькими церквями.

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