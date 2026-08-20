Путин посетил Архангельский собор после обнаружения мощей Дмитрия Донского

Путин посетил Архангельский собор после обнаружения мощей Дмитрия ДонскогоПрезидент принимает участие в молебне
Президент России Владимир Путин прибыл в Архангельский собор Московского Кремля, где в ходе реставрационных работ были обнаружены мощи князя Дмитрия Донского, передает «РИА Новости».
Российский лидер также принимает участие в молебне.
В июле во время реставрации в Архангельском соборе Кремля были найдены мощи Дмитрия Донского. К противоаварийным реставрационным работам привлекли в том числе сотрудников и археологов РАН. По итогам обследования они констатировали хорошую сохранность и полную комплектность останков за исключением левой пяточной кости.
18 августа представитель Русской православной церкви заявил, что антропологическое исследование подтвердило подлинность мощей. На это указали комплекс исторических сведений, археологический облик захоронения и результаты исследования.
Зампредседателя синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе предложил доставить частицу мощей Дмитрия Донского в зону спецоперации. Он считает это разумным решением. По его словам, князь Дмитрий Донской проявил себя в битвах, защищая свободу и суверенитет Руси. Кроме того, Кипшидзе дополнил, что частицы мощей распределят между несколькими церквями.