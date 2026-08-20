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Главная / Политика /

Кремль: точных дат визита в Россию Уиткоффа и Кушнера пока нет

Елена Вострикова

Конкретные даты визита спецпосланника президента США Стивена Уиткоффа и зятя американского лидера Джареда Кушнера в Россию пока не определены. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Пока никаких конкретных дней не зарезервировано для такого визита. Насколько нам известно, американские переговорщики активно работают по другим направлениям американской внешней политики», – сказал представитель Кремля.

При этом Песков подчеркнул, что Уиткофф и Кушнер остаются желанными гостями в Москве и собеседниками для российской стороны, включая президента Владимира Путина. По его словам, они поддерживают постоянные рабочие контакты со своими российскими визави.

8 августа ТАСС со ссылкой на источники сообщал, что визит американских переговорщиков ожидается в течение недели или десяти дней. Но этот прогноз не сбылся. 17 июля глава МИД Сергей Лавров заявил, что Уиткофф и Кушнер должны заниматься урегулированием ситуации вокруг Ирана, тогда как Россия продолжает решать свои задачи на Украине. Официальный представитель МИД Мария Захарова в тот же день отметила, что Москва не намерена отказываться от реальных предложений США по украинскому урегулированию.

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