Кремль: точных дат визита в Россию Уиткоффа и Кушнера пока нет

8 августа ТАСС со ссылкой на источники сообщал, что визит американских переговорщиков ожидается в течение недели или десяти дней. Но этот прогноз не сбылся. 17 июля глава МИД Сергей Лавров заявил, что Уиткофф и Кушнер должны заниматься урегулированием ситуации вокруг Ирана, тогда как Россия продолжает решать свои задачи на Украине. Официальный представитель МИД Мария Захарова в тот же день отметила, что Москва не намерена отказываться от реальных предложений США по украинскому урегулированию.