Кремль: точных дат визита в Россию Уиткоффа и Кушнера пока нет
Конкретные даты визита спецпосланника президента США Стивена Уиткоффа и зятя американского лидера Джареда Кушнера в Россию пока не определены. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Пока никаких конкретных дней не зарезервировано для такого визита. Насколько нам известно, американские переговорщики активно работают по другим направлениям американской внешней политики», – сказал представитель Кремля.
При этом Песков подчеркнул, что Уиткофф и Кушнер остаются желанными гостями в Москве и собеседниками для российской стороны, включая президента Владимира Путина. По его словам, они поддерживают постоянные рабочие контакты со своими российскими визави.
8 августа ТАСС со ссылкой на источники сообщал, что визит американских переговорщиков ожидается в течение недели или десяти дней. Но этот прогноз не сбылся. 17 июля глава МИД Сергей Лавров заявил, что Уиткофф и Кушнер должны заниматься урегулированием ситуации вокруг Ирана, тогда как Россия продолжает решать свои задачи на Украине. Официальный представитель МИД Мария Захарова в тот же день отметила, что Москва не намерена отказываться от реальных предложений США по украинскому урегулированию.