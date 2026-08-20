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МЧС России тушит природный пожар в Сербии

Ведомости

Авиация МЧС России начала тушение природного пожара в Сербии. Об этом сообщили в российском ведомстве.

«Сегодня самолет Ил-76 МЧС России осуществил первый сброс 42 т воды», – говорится в сообщении.

Воздушное судно МЧС прибыло в Сербию накануне. Помощь была направлена на фоне сложной ситуации с природными пожарами в республике. Власти страны обратились к Москве за помощью.

Летом 2026 г. Европа столкнулась с сильной засухой. Это привело, в частности, к обмелению двух крупных рек – Дуная и Рейна. 15 августа в Сербии заявили, что уровень воды в Дунае на территории Сербии опустился до минимума за последние 100–150 лет, что осложняет борьбу с лесными пожарами.

3 августа Financial Times писала, что лесные пожары и засуха обойдутся Европе в 3,1 млрд евро экономического ущерба. За два месяца сгорело почти полмиллиона гектаров, а наибольший ущерб отмечен в Португалии, Греции и Румынии.

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