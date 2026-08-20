МЧС России тушит природный пожар в Сербии

Летом 2026 г. Европа столкнулась с сильной засухой. Это привело, в частности, к обмелению двух крупных рек – Дуная и Рейна. 15 августа в Сербии заявили, что уровень воды в Дунае на территории Сербии опустился до минимума за последние 100–150 лет, что осложняет борьбу с лесными пожарами.