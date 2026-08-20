AFP: число связанных с жарой смертей в Испании приблизилось к 4500
В Испании с 1 июня по 19 августа зафиксировано 4458 смертей, связанных с аномальной жарой. Это самый высокий показатель в стране с 2022 г., сообщают AFP и France 24 со ссылкой на данные Института общественного здоровья имени Карлоса III.
За аналогичный период 2025 г. в Испании зарегистрировали 3073 связанные с жарой смерти, а в 2024 г. – 1890. Таким образом, за год показатель увеличился примерно на 45%.
Эти оценки основаны на системе, которая ежедневно собирает данные о количестве смертей в Испании и рассчитывает отклонение от прогнозируемой смертности.
По данным аналитиков, июль 2026 г. стал в Испании самым жарким и засушливым за всю историю наблюдений, которые ведутся с 1961 г.
14 июля Politico сообщало как минимум о 14 000 смертей на фоне аномальной жары в Европе. Проанализированные изданием данные включали около 2000 случаев избыточной смертности во Франции, 1740 – в Бельгии, 6800 – в Германии и 480 – в Нидерландах. В Испании на тот момент с жарой непосредственно связывали 810 смертей, в Великобритании – около 2200.