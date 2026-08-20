AFP: число связанных с жарой смертей в Испании приблизилось к 4500

14 июля Politico сообщало как минимум о 14 000 смертей на фоне аномальной жары в Европе. Проанализированные изданием данные включали около 2000 случаев избыточной смертности во Франции, 1740 – в Бельгии, 6800 – в Германии и 480 – в Нидерландах. В Испании на тот момент с жарой непосредственно связывали 810 смертей, в Великобритании – около 2200.