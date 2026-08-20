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Главная / Политика /

Zeit: сотни украинских военных сбежали с полигонов в ФРГ

Татьяна Мозолевская

Сотни украинских военнослужащих, проходящих подготовку в Германии, не возвращаются в часть по окончании обучения, сообщила газета Die Zeit.

По данным издания, с 2022 г. только в федеральной земле Саксония-Анхальт более 80 украинских военных сбежали с мест прохождения подготовки. В целом по ФРГ число таких случаев оценивается в несколько сотен.

По украинскому законодательству покинувшие места службы военные считаются дезертирами. На Украине им может грозить до 12 лет лишения свободы. Как пишет Die Zeit, многие из них были мобилизованы и воспользовались направлением на обучение в Германию для побега. В частности, такие случаи фиксировались на военном полигоне Альтенграбов в Саксонии-Анхальт.

С февраля 2022 г. подготовку продолжительностью несколько недель в Германии прошли около 29 000 украинских военнослужащих. Их обучали в том числе обращению с танками и гаубицами.

По данным газеты, в первые годы на обучение в ФРГ преимущественно направлялись мотивированные и опытные военнослужащие. Теперь на фоне сокращения числа добровольцев среди проходящих подготовку становится больше мобилизованных без боевого опыта, которые не хотят участвовать в боевых действиях.

При этом украинские военнослужащие, направленные властями страны на обучение в Германию, не подпадают под действие параграфа 24 немецкого закона о пребывании, предусматривающего временную защиту для прибывших с Украины.

1 мая стало известно, что власти Украины рассматривают уменьшение квоты для бронируемых сотрудников на критически важных предприятиях с 50 до 30%. Такие меры могут увеличить приток новобранцев в армию на 350 000-400 000 человек.

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