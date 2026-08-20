Zeit: сотни украинских военных сбежали с полигонов в ФРГ

По украинскому законодательству покинувшие места службы военные считаются дезертирами. На Украине им может грозить до 12 лет лишения свободы. Как пишет Die Zeit, многие из них были мобилизованы и воспользовались направлением на обучение в Германию для побега. В частности, такие случаи фиксировались на военном полигоне Альтенграбов в Саксонии-Анхальт.