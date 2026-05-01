CNY Бирж.10,978+0,6%OKEY42,43-0,63%MGTS1 052-0,57%IMOEX2 658,21+0,7%RTSI1 119,49+0,8%RGBI119,82+0,11%RGBITR782,47+0,23%
Главная / Политика /

Украина может увеличить поток новобранцев на 400 000 человек

Власти Украины рассматривают уменьшение квоты для бронируемых сотрудников на критически важных предприятиях с 50% до 30%. Такие меры могут увеличить приток новобранцев в армию вна 350 000-400 000 человек, пишет «Страна» со ссылкой на источники в правительстве.

Издание пишет, что такая мера означает, что 40% имеющих бронь на предприятиях ее потеряют. Повестки могут быть вручены прямо на рабочем месте, так как все забронированные стоят на воинском учете и территориальным центрам комплектования (ТЦК, военкоматам) известно, где они работают и живут. Сейчас число забронированных составляет около 1,3 млн человек.

Источник в украинском правительстве рассказал, что окончательное решение еще не принято. Против него выступает экономический блок. Кроме того, в Киеве опасаются, что такие меры усилят социальное напряжение в обществе.

28 апреля Верховная Рада Украины в 19-й раз продлила военное положение в стране на 90 дней. Оно будет действовать до 2 августа. 

Уполномоченный Рады по правам человека Дмитрий Лубинец 9 февраля сообщил, что число жалоб на сотрудников ТЦК в 2025 г. выросло на 85% до 6127 единиц. Опрос Info Sapiens свидетельствовал, что 63% украинских мужчин призывного возраста не хотят идти в армию, а 50% украинцев против 25% полагают, что мобилизация идет неправильно.

