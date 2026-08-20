Зеленский: деньги на продолжение конфликта закончились, это большой вызов

18 июля интернет-издание EUobserver отметило, что в Европе сомневаются в должной компетенции Хмары для того, чтобы занять должность главы оборонного ведомства. Они связывают это с тем, что Хмара руководил операциями по ударам в тыл, но у него отсутствуют знания в вопросах оборонных закупок и систем управления реформами.