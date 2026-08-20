Зеленский: деньги на продолжение конфликта закончились, это большой вызов
У Киева закончились средства, чтобы продолжать боевые действия против Москвы. Об этом в своем Telegram-канале заявил президент Украины Владимир Зеленский.
«Я считаю, что это самый большой вызов, который у нас был: подорожала война, и это факт. Ресурса нужно больше», – подчеркнул украинский лидер. По его словам, Украине придется искать необходимые ресурсы.
Помимо этого политик выразил надежду, что новый глава минобороны Евгений Хмара сможет обеспечить вооруженные силы Украины (ВСУ) всем необходимым. Он также рассчитывает, что организация пополнения войск при новом министре станет более гуманной.
Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, что Европа продолжит обеспечивать Украину. «В Европе остается такой костяк стран, которые повышают свою вовлеченность <...> – технологическую, техническую и так далее», – подчеркнул он.
18 июля интернет-издание EUobserver отметило, что в Европе сомневаются в должной компетенции Хмары для того, чтобы занять должность главы оборонного ведомства. Они связывают это с тем, что Хмара руководил операциями по ударам в тыл, но у него отсутствуют знания в вопросах оборонных закупок и систем управления реформами.