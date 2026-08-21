Захарова: РФ надеется, что новый генсек ООН исправит ошибки Гутерриша
Россия рассчитывает, что новый генеральный секретарь ООН сможет исправить «чудовищные ошибки» нынешнего главы организации Антониу Гутерриша. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
По ее словам, Москва придает большое значение выборам нового генсека ООН, которые должны состояться в этом году. Россию, подчеркнула Захарова, устроит кандидат, который будет придерживаться равноудаленной позиции, следовать принципам Устава ООН и продвигать объединительную повестку.
«Рассчитываем, что будущий глава Секретариата проведет основательную работу по исправлению чудовищных ошибок Антониу Гутерреша и его "команды", в результате которых ООН погрузилась в кризис», – заявила представитель МИД.
Захарова обвинила Гутерриша в «ангажированной позиции» по ряду ключевых международных вопросов. По ее мнению, при нем секретариат ООН оказался «приватизирован» западными странами, а сама организация оказалась на периферии урегулирования многих международных проблем.
Представитель МИД также прокомментировала недавнее заявление гендиректора МАГАТЭ Рафаэля Гросси о том, что ООН «утратила свою актуальность и медленно умирает». Захарова связала его слова с предвыборной кампанией Гросси, который претендует на пост генсека ООН, и назвала такую оценку состояния организации «сильно преувеличенной».
9 августа стало известно, что лидером в борьбе за пост генсека ООН стала коста-риканский дипломат и бывший вице-президент Ребека Гринспан. По данным The Guardian, в первом тайном предварительном голосовании Совбеза она набрала 10 голосов «за», 4 – «без мнения» и один – «против», что дает ей хорошие стартовые позиции. Ее ближайшая соперница, экс-посол Гайаны Кэролин Родригес-Беркетт, получила 9 голосов «за», 2 – «против» и 4 – «без мнения». Выборы завершатся в октябре.
Нынешний генсек ООН Антониу Гутерриш завершит свой второй срок 31 декабря 2026 г. Согласно негласной системе региональной ротации, его преемником должен стать представитель Латинской Америки.