Гросси назвал ООН умирающей организацией
ООН теряет свою актуальность и медленно умирает. Об этом заявил гендиректор МАГАТЭ и кандидат на должность нового генерального секретаря ООН Рафаэль Гросси в беседе с Financial Times.
«Я не вижу, чтобы [ООН] находилась в непосредственной опасности [смерти]. Я вижу это скорее как медленную смерть. ООН постепенно теряет актуальность... без значимого вклада в недавние кризисы или межгосударственные войны», – сообщил Гросси.
Кроме того, глава МАГАТЭ высказал разочарование в связи с низкой эффективностью работы организации, в том числе по социальным вопросам и климатической повестке. По словам Гросси, он испытывает «чувство разочарования из-за ее мрачной репутации».
9 августа стало известно, что лидером в борьбе за пост генсека ООН стала коста-риканский дипломат и бывший вице-президент Ребека Гринспан. По данным The Guardian, в первом тайном предварительном голосовании Совбеза она набрала 10 голосов «за», 4 – «без мнения» и один – «против», что дает ей хорошие стартовые позиции. Ее ближайшая соперница, экс-посол Гайаны Кэролин Родригес-Беркетт, получила 9 голосов «за», 2 – «против» и 4 – «без мнения». Выборы завершатся в октябре.
Нынешний генсек ООН Антониу Гутерриш завершит свой второй срок 31 декабря 2026 г. Согласно негласной системе региональной ротации, его преемником должен стать представитель Латинской Америки.