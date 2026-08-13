Гросси назвал ООН умирающей организацией

9 августа стало известно, что лидером в борьбе за пост генсека ООН стала коста-риканский дипломат и бывший вице-президент Ребека Гринспан. По данным The Guardian, в первом тайном предварительном голосовании Совбеза она набрала 10 голосов «за», 4 – «без мнения» и один – «против», что дает ей хорошие стартовые позиции. Ее ближайшая соперница, экс-посол Гайаны Кэролин Родригес-Беркетт, получила 9 голосов «за», 2 – «против» и 4 – «без мнения». Выборы завершатся в октябре.