Дипломат из Коста-Рики может стать первой женщиной – главой ООН

5 августа заместитель официального представителя генерального секретаря ООН Фархан Хак заявил, что ООН выступает против любых атак, которые приводят к жертвам среди мирного населения, особенно среди детей. Так в ООН прокомментировали атаку со стороны ВСУ на пляж в Геленджике, в результате которой погибли семь человек.