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Дипломат из Коста-Рики может стать первой женщиной – главой ООН

Ведомости

Коста-риканский дипломат и бывший вице-президент страны Ребека Гринспан стала лидером в гонке за пост генсека ООН, пишет The Guardian.

В первом тайном предварительном голосовании Совета Безопасности ООН Гринспан получила 10 голосов «за», 4 «без мнения» и один «против». Это ставит ее в сильную стартовую позицию. Ближайшая соперница – экс-посол Гайаны при ООН Кэролин Родригес-Беркетт – набрала 9 голосов «за», 2 «против» и 4 «без мнения». Процесс выборов, как ожидается, завершится в октябре.

Один из западных дипломатов заявил, что некоторые рассматривают Гринспан как кандидата-продолжателя, пользующегося негласной поддержкой действующего генерального секретаря Антониу Гутерриша. При этом он подчеркнул, что ключевой вопрос – источник голосов против кандидата: если они исходят от России, Китая или США, существует риск возникновения тупиковой ситуации.

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Гутерриш завершит свой второй срок 31 декабря 2026 г. Согласно негласной системе региональной ротации, его преемником должен стать представитель Латинской Америки. В случае избрания Гринспан станет первой женщиной и первой еврейкой на этом посту.

Как пишет издание, родители Гринспан эмигрировали в Центральную Америку из Польши, а бабушка и дедушка по материнской линии были убиты нацистами. Сейчас Гринспан возглавляет Конференцию ООН по торговле и развитию (ЮНКТАД) – структуру, которая подробно задокументировала экономический ущерб, нанесенный израильской оккупацией палестинских территорий.

В июне Россия потребовала от Гутерриша исключить страну из перечня нарушителей прав детей на Украине и отказаться от политизации этой темы. Представитель МИДа Мария Захарова также выразила недоумение тем, что в список не были включены вооруженные силы Украины.

5 августа заместитель официального представителя генерального секретаря ООН Фархан Хак заявил, что ООН выступает против любых атак, которые приводят к жертвам среди мирного населения, особенно среди детей. Так в ООН прокомментировали атаку со стороны ВСУ на пляж в Геленджике, в результате которой погибли семь человек.

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