Дипломат из Коста-Рики может стать первой женщиной – главой ООН
Коста-риканский дипломат и бывший вице-президент страны Ребека Гринспан стала лидером в гонке за пост генсека ООН, пишет The Guardian.
В первом тайном предварительном голосовании Совета Безопасности ООН Гринспан получила 10 голосов «за», 4 «без мнения» и один «против». Это ставит ее в сильную стартовую позицию. Ближайшая соперница – экс-посол Гайаны при ООН Кэролин Родригес-Беркетт – набрала 9 голосов «за», 2 «против» и 4 «без мнения». Процесс выборов, как ожидается, завершится в октябре.
Один из западных дипломатов заявил, что некоторые рассматривают Гринспан как кандидата-продолжателя, пользующегося негласной поддержкой действующего генерального секретаря Антониу Гутерриша. При этом он подчеркнул, что ключевой вопрос – источник голосов против кандидата: если они исходят от России, Китая или США, существует риск возникновения тупиковой ситуации.
Гутерриш завершит свой второй срок 31 декабря 2026 г. Согласно негласной системе региональной ротации, его преемником должен стать представитель Латинской Америки. В случае избрания Гринспан станет первой женщиной и первой еврейкой на этом посту.
Как пишет издание, родители Гринспан эмигрировали в Центральную Америку из Польши, а бабушка и дедушка по материнской линии были убиты нацистами. Сейчас Гринспан возглавляет Конференцию ООН по торговле и развитию (ЮНКТАД) – структуру, которая подробно задокументировала экономический ущерб, нанесенный израильской оккупацией палестинских территорий.
В июне Россия потребовала от Гутерриша исключить страну из перечня нарушителей прав детей на Украине и отказаться от политизации этой темы. Представитель МИДа Мария Захарова также выразила недоумение тем, что в список не были включены вооруженные силы Украины.
5 августа заместитель официального представителя генерального секретаря ООН Фархан Хак заявил, что ООН выступает против любых атак, которые приводят к жертвам среди мирного населения, особенно среди детей. Так в ООН прокомментировали атаку со стороны ВСУ на пляж в Геленджике, в результате которой погибли семь человек.