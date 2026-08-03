Число погибших в результате атаки БПЛА под Геленджиком выросло до семи
Число погибших в результате атаки беспилотников (БПЛА) в Архипо-Осиповке под Геленджиком выросло до семи. Об этом сообщает оперативный штаб Краснодарского края в Telegram-канале.
«В числе погибших трое детей. 40 человек получили различные травмы», – говорится в сообщении.
3 августа вооруженные силы Украины (ВСУ) нанесли удар БПЛА по пляжу в селе Архипо-Осиповка. После инцидента в Геленджик были направлены специализированные бригады медицины катастроф. В медучреждения госпитализировали 21 человека, еще 19 оказали помощь амбулаторно.
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя атаку ВСУ, обвинила НАТО и Евросоюз в спонсорстве подобных действий со стороны Украины.