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Число погибших в результате атаки БПЛА под Геленджиком выросло до семи

Ведомости

Число погибших в результате атаки беспилотников (БПЛА) в Архипо-Осиповке под Геленджиком выросло до семи. Об этом сообщает оперативный штаб Краснодарского края в Telegram-канале.

«В числе погибших трое детей. 40 человек получили различные травмы», – говорится в сообщении.

3 августа вооруженные силы Украины (ВСУ) нанесли удар БПЛА по пляжу в селе Архипо-Осиповка. После инцидента в Геленджик были направлены специализированные бригады медицины катастроф. В медучреждения госпитализировали 21 человека, еще 19 оказали помощь амбулаторно.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя атаку ВСУ, обвинила НАТО и Евросоюз в спонсорстве подобных действий со стороны Украины.

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