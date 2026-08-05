В ООН прокомментировали удар ВСУ по пляжу под Геленджиком
Заместитель официального представителя генерального секретаря ООН Фархан Хак заявил, что ООН выступает против любых атак, которые приводят к жертвам среди мирного населения, особенно среди детей, сообщает ТАСС. Так представителя генерального секретаря прокомментировал атаку со стороны ВСУ на пляж в Геленджике.
«Мы выступаем против всех атак, которые приводят к жертвам среди гражданского населения, особенно тех, в результате которых погибают или получают ранения дети», – сказал Хак.
3 августа Вооруженные силы Украины нанесли удар с помощью БПЛА по по пляжу в селе Архипо-Осиповка под Геленджиком. В результате атаки погибли семь человек, среди них – четверо детей, пострадали 58 человек.
2 августа дрон, запущенный ВСУ, упал рядом с детской площадкой в Белгородской области. 13-летняя девочка получила тяжелые ранения. Прибывшие на место медики пытались ее спасти, однако травмы оказались несовместимы с жизнью. Две девочки получили осколочные ранения.
29 июня исполняющая обязанности постпреда РФ при ООН Анна Евстигнеева на заседании Совета Безопасности заявила, что Россия требует осудить преступления Киева против детей. Она подчеркнула, что игнорирование секретариатом прицельных атак ВСУ с жертвами среди детей подтверждает двойные стандарты и нарушает статью 100 Устава ООН.