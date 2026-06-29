Россия потребовала от ООН осудить удары ВСУ по детям

Заседание СБ ООН было созвано по инициативе Белоруссии после атаки украинского беспилотника на автобус с детской футбольной командой из Гомельской области 17 июня. Тогда погибла сопровождавшая группу женщина, еще восемь человек, включая шестерых детей, получили ранения. Россия поддержала запрос Минска на срочный созыв Совбеза.