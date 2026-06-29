Россия потребовала от ООН осудить удары ВСУ по детям
Россия требует от генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша и секретариата организации недвусмысленно осудить преступления Киева против детей, заявила на заседании Совета Безопасности 29 июня исполняющая обязанности постпреда РФ при ООН Анна Евстигнеева.
«Требуем от генсекретаря, секретариата и профильных структур ООН недвусмысленного осуждения этих кровавых преступлений», – цитирует Евстигнееву ТАСС.
Дипломат указала, что игнорирование секретариатом прицельных атак украинских сил с многочисленными жертвами среди детей подтверждает двойные стандарты и нарушает статью 100 Устава ООН.
Заседание СБ ООН было созвано по инициативе Белоруссии после атаки украинского беспилотника на автобус с детской футбольной командой из Гомельской области 17 июня. Тогда погибла сопровождавшая группу женщина, еще восемь человек, включая шестерых детей, получили ранения. Россия поддержала запрос Минска на срочный созыв Совбеза.
В конце мая постпредство РФ в Женеве требовало от верховного комиссара ООН по правам человека осудить удар ВСУ по колледжу в Старобельске, однако реакции не последовало.
29 июня замглавы МИД РФ Михаил Галузин заявил о переходе Киева от угроз к терактам, а омбудсмен Яна Лантратова сообщила, что верховный комиссар ООН по правам человека ответил на ее обращение по Старобельску, запросив данные для расследования.