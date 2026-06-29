Галузин заявил о переходе Киева от угроз Белоруссии к терактам

17 июня украинский БПЛА атаковал автобус с детской футбольной командой из Гомельской области, которая направлялась на отдых в Геленджик. В результате погибла сопровождавшая группу женщина, еще восемь человек, включая шестерых детей, получили ранения. После происшествия следственные органы России и Белоруссии возбудили уголовные дела по статье о теракте.