Галузин заявил о переходе Киева от угроз Белоруссии к терактам
Украинские власти перешли от словесных угроз в адрес Белоруссии к практическим шагам. Так прокомментировал атаку дрона ВСУ на автобус с белорусской детской футбольной командой замглавы МИД РФ Михаил Галузин.
«И, конечно же, подобные варварские акции заслуживают всяческого осуждения и решительного противодействия», – сказал дипломат в интервью RTVI.
Галузин отметил, что разделяет оценку произошедшего, данную до этого МИД Белоруссии. По его словам, белорусская сторона назвала случившееся «преступной, террористической, нацистской акцией киевского режима», заявила решительный протест и потребовала привлечь виновных к ответственности.
Дипломат также напомнил, что МИД России в день происшествия выступил с заявлением, в котором решительно осудил атаку. «Мы здесь с белорусскими друзьями полностью солидарны», – подчеркнул Галузин.
17 июня украинский БПЛА атаковал автобус с детской футбольной командой из Гомельской области, которая направлялась на отдых в Геленджик. В результате погибла сопровождавшая группу женщина, еще восемь человек, включая шестерых детей, получили ранения. После происшествия следственные органы России и Белоруссии возбудили уголовные дела по статье о теракте.
26 июня сообщалось, что Россия поддержала запрос Белоруссии на срочный созыв Совета Безопасности ООН из-за удара украинских военных по автобусу с детьми.