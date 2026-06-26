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Москва поддержала запрос Минска на созыв СБ ООН из-за удара по автобусу

Ведомости

Россия поддержала запрос Белоруссии на срочный созыв Совета Безопасности ООН в связи с обстрелом украинскими силами автобуса с детьми. Об этом журналистам заявила и. о. постпреда РФ Анна Евстигнеева.

«Рассчитываем, что члены Совета Безопасности дадут принципиальную оценку этому преступлению против гражданского населения», – сказала Евстигнеева (цитата по «РИА Новости»).

17 июня беспилотники вооруженных сил Украины (ВСУ) атаковали автобус с детской футбольной командой из Гомельской области, которая направлялась на отдых в Геленджик. Погибла сопровождавшая группу женщина. Были ранены восемь человек, включая шестерых детей. СК России и Белоруссии возбудили уголовное дело о теракте. Москва обратилась к международным организациям, национальным правительствам и мировой общественности с призывом дать оценку атаке на автобус с детьми из Белоруссии, сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. По ее словам, РФ ожидает публичной реакции на произошедшее и считает необходимым осуждение действий украинской стороны.

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