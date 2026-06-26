Москва поддержала запрос Минска на созыв СБ ООН из-за удара по автобусу

17 июня беспилотники вооруженных сил Украины (ВСУ) атаковали автобус с детской футбольной командой из Гомельской области, которая направлялась на отдых в Геленджик. Погибла сопровождавшая группу женщина. Были ранены восемь человек, включая шестерых детей. СК России и Белоруссии возбудили уголовное дело о теракте. Москва обратилась к международным организациям, национальным правительствам и мировой общественности с призывом дать оценку атаке на автобус с детьми из Белоруссии, сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. По ее словам, РФ ожидает публичной реакции на произошедшее и считает необходимым осуждение действий украинской стороны.