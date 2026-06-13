Скотт Риттер рассказал об атаке БПЛА на Старобельск в момент его приезда

Заместитель министра иностранных дел России Александр Алимов передал директору Информационного центра ООН в Москве Владимиру Кузнецову фото- и видеоматериалы с места атаки на педагогический колледж в Старобельске. В столице рассчитывают, что эти материалы будут учтены при проверке инцидента. Москва также ожидает от ООН «четкого публичного осуждения» действий вооруженных сил Украины.