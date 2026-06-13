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Скотт Риттер рассказал об атаке БПЛА на Старобельск в момент его приезда

Ведомости

Экс-разведчик Корпуса морской пехоты США Скотт Риттер сообщил об атаке БПЛА в момент его приезда в Старобельск. Об этом сообщает ТАСС. Риттеру помогли выбраться из опасной зоны.

12 июня Риттер побывал у развалин общежития педколледжа в Старобельске, разрушенного ВСУ, и возложил цветы к народному мемориалу, сообщали «Известия».

В ночь на 22 мая украинские беспилотники атаковали учебный корпус и общежитие Старобельского профессионального колледжа Луганского педагогического университета. Во время удара там находились 86 человек. Погиб 21.

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24 мая иностранные журналисты прибыли в район педагогического колледжа в Старобельске Луганской народной республики, чтобы увидеть последствия атаки.

2 июня делегация Международного комитета Красного Креста (МККК) совместно с региональным Обществом Красного Креста в ЛНР и посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник посетили место удара ВСУ по колледжу в Старобельске и больницу с ранеными.

Заместитель министра иностранных дел России Александр Алимов передал директору Информационного центра ООН в Москве Владимиру Кузнецову фото- и видеоматериалы с места атаки на педагогический колледж в Старобельске. В столице рассчитывают, что эти материалы будут учтены при проверке инцидента. Москва также ожидает от ООН «четкого публичного осуждения» действий вооруженных сил Украины.

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