Скотт Риттер рассказал об атаке БПЛА на Старобельск в момент его приезда
Экс-разведчик Корпуса морской пехоты США Скотт Риттер сообщил об атаке БПЛА в момент его приезда в Старобельск. Об этом сообщает ТАСС. Риттеру помогли выбраться из опасной зоны.
12 июня Риттер побывал у развалин общежития педколледжа в Старобельске, разрушенного ВСУ, и возложил цветы к народному мемориалу, сообщали «Известия».
В ночь на 22 мая украинские беспилотники атаковали учебный корпус и общежитие Старобельского профессионального колледжа Луганского педагогического университета. Во время удара там находились 86 человек. Погиб 21.
24 мая иностранные журналисты прибыли в район педагогического колледжа в Старобельске Луганской народной республики, чтобы увидеть последствия атаки.
2 июня делегация Международного комитета Красного Креста (МККК) совместно с региональным Обществом Красного Креста в ЛНР и посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник посетили место удара ВСУ по колледжу в Старобельске и больницу с ранеными.
Заместитель министра иностранных дел России Александр Алимов передал директору Информационного центра ООН в Москве Владимиру Кузнецову фото- и видеоматериалы с места атаки на педагогический колледж в Старобельске. В столице рассчитывают, что эти материалы будут учтены при проверке инцидента. Москва также ожидает от ООН «четкого публичного осуждения» действий вооруженных сил Украины.