Системы ПВО сбили 325 украинских дронов за ночь

Беспилотники ВСУ были ликвидированы над 17 российскими регионами – Астраханской, Белгородской, Брянской, Волгоградской, Воронежской, Калужской, Курской, Орловской, Ростовской, Рязанской, Тульской областями, Московским регионом, Крымом и Удмуртией, а также над Краснодарским и Пермским краями. Атаки были отражены и над акваториями Азовского и Черного морей.