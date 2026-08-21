Системы ПВО сбили 325 украинских дронов за ночь
Системы противовоздушной обороны (ПВО) перехватили и уничтожили 325 украинских дронов над Россией за ночь 21 августа. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.
Беспилотники ВСУ были ликвидированы над 17 российскими регионами – Астраханской, Белгородской, Брянской, Волгоградской, Воронежской, Калужской, Курской, Орловской, Ростовской, Рязанской, Тульской областями, Московским регионом, Крымом и Удмуртией, а также над Краснодарским и Пермским краями. Атаки были отражены и над акваториями Азовского и Черного морей.
Утром мэр Москвы Сергей Собянин сообщал о семи сбитых украинских БПЛА.
Ночью Росавиация вводила временные ограничения на полеты в аэропорту Краснодара («Пашковский»), Казани, Чебоксар, Самары («Курумоч»), Владикавказа («Беслан»), Ижевска, Бугульмы, Нижнекамска («Бегишево»), Грозного («Северный»), Кирова («Победилово»), Уфы, Махачкалы («Уйташ»), Перми («Большое Савино»).
Московские аэропорты «Внуково» и «Домодедово» принимают и отправляют рейсы по согласованию с соответствующими органами. «Шереметьево» и «Жуковский» работают в штатном режиме.
За день 20 августа средства ПВО России сбили 64 украинских беспилотника над четырьмя областями – Белгородской, Брянской, Курской и Ростовской. Также БПЛА нейтрализованы над Крымом и акваториями Черного и Азовского морей.