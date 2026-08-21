МИД планирует организовать досрочные выездные голосования в 45 странах
МИД России намерен организовать досрочные выездные голосования в 45 странах. Об этом сообщил посол по особым поручениям, заместитель председателя комиссии МИД России по выборам Максим Райдер, передает «РИА Новости».
«На этих выборах мы планируем провести 125 досрочных выездных голосований отдельных групп избирателей в 45 государствах. Цифра не окончательная, возможно, их будет несколько больше», – сказал он.
Полностью выборы пройдут досрочно в Бахрейне, Израиле, Ираке, Йемене, Китае и Кувейте. В Германии, Польше, Чехии, Прибалтике голосование пройдет в диппредставительствах России, поскольку «обеспечить безопасность выездных голосований» в этих странах невозможно, добавил Райдер.
Накануне официальный представитель МИДа Мария Захарова сообщила, что представители 55 стран готовы наблюдать за выборами в Госдуму. Среди тех, кто подтвердил свое участие, есть привычные российские партнеры из СНГ, ШОС, БРИКС, АСЕАН, а также стран Африки, Ближнего Востока и Латинской Америки.
Выборы депутатов Госдумы пройдут с 18 по 20 сентября. Всего предстоит избрать 450 депутатов: 225 – по федеральным партийным спискам, а еще 225 – по одномандатным округам.