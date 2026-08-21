МИД планирует организовать досрочные выездные голосования в 45 странах

Накануне официальный представитель МИДа Мария Захарова сообщила, что представители 55 стран готовы наблюдать за выборами в Госдуму. Среди тех, кто подтвердил свое участие, есть привычные российские партнеры из СНГ, ШОС, БРИКС, АСЕАН, а также стран Африки, Ближнего Востока и Латинской Америки.